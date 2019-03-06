Москву в ближайшие часы ждут метели, мороз и гололедица
Столичное управление МЧС предупреждает жителей Москвы о резкой перемене погоды до конца среды, 6 марта. В городе ожидаются метель, гололед и сильный ветер с порывами до 19 м/с.
Столичное управление МЧС предупреждает жителей Москвы о резкой перемене погоды до конца среды, 6 марта. В городе ожидаются метель, гололед и сильный ветер с порывами до 19 м/с.
По данным ведомства, похолодание связано с прохождением через Москву холодного фронта. А снижение температуры ожидается уже в ближайшие часы и продлится, как минимум, до конца сегодняшнего дня. К вечеру 6 марта температура воздуха может упасть до «-10°C... -7°C», - предупреждает спасательное ведомство.
Московским автомобилистам специалисты МЧС рекомендуют при передвижение по городу значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и не парковаться возле шатких конструкций.