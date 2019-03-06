Судей Дорогомиловского суда возьмут под охрану из-за угроз, связанных с делом «Нового величия»
Угрозы судьи получают в мессенджере WhatsApp, а их автор требует прекратить уголовное преследование фигурантов дела организации «Новое величие». В случае отказа неизвестный написал, что взорвет здание суда
Судьям Дорогомиловского райсуда Москвы предоставят государственную охрану из-за угроз, которые они получают из-за рассмотрения резонансного дела «Нового величия». Защитники фигурантов дела считают заявления об угрозах провокацией.
О предоставлении охраны московским судьям сообщает портал Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, угрозы судьи получают в мессенджере WhatsApp, а их автор требует прекратить уголовное преследование фигурантов дела организации «Новое величие». В случае отказа неизвестный написал, что взорвет здание суда.
В связи с угрозами в Дорогомиловском суде повысили меры безопасности.
Адвокат обвиняемой Анны Павликовой Ольга Карлова считает сообщения с угрозами в адрес судей «продолжением провокации» в отношении фигурантов дела, чтобы ухудшить их положение.
Напомним, что само уголовное дело «Нового величия» обвиняемые, их родственники и защитники считают провокацией спецслужб. Адвокаты неоднократно обращали внимание на то, что «Новое величие» было создано силовиком, который также написал «экстремистский» устав и вовлек к участию в деятельности организации молодых людей. Позже этот человек дал показания против фигурантов дела.