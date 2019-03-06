В России нашли пожилую долларовую миллиардершу. В списке Forbes ее нет
В России обнаружился долларовый миллиардер пожилого возраста, который не присутствует в рейтинге богачей Forbes. Это 80-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая владеет имуществом стоимостью не менее миллиарда долларов
В России обнаружился долларовый миллиардер пожилого возраста, который не присутствует в рейтинге богачей Forbes. Это 80-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая владеет имуществом стоимостью не менее миллиарда долларов.
По данным «Фонтанки», 80-летняя Валентина Дубленникова владеет несколькими компаниями, на которые оформлены различные объекты недвижимости - торговые и выставочные центры в северной столице, стоимость которых составляет десятки миллиардов рублей. Большую часть указанных объектов арендуют структуры госкомпании «Газпром».
На пенсионерку также записаны активы, связанные с оформительским и гостиничным бизнесом, а также организацией выставок.
Сама пенсионерка-миллиардер живет в обычной квартире в обычном доме. При этом в беседе с журналистов женщина косвенно подтвердила свое знакомство с главой большинства своих компаний Еленой Машедо, которая в свою очередь может быть связана с высокопоставленными сотрудниками газовой монополии.