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Общество
Из Москвы с «любовью» - российский Север сделают свалкой
Общество
06 марта 06:34

В России нашли пожилую долларовую миллиардершу. В списке Forbes ее нет

В России обнаружился долларовый миллиардер пожилого возраста, который не присутствует в рейтинге богачей Forbes. Это 80-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая владеет имуществом стоимостью не менее миллиарда долларов

В России нашли пожилую долларовую миллиардершу. В списке Forbes ее нет

В России обнаружился долларовый миллиардер пожилого возраста, который не присутствует в рейтинге богачей Forbes. Это 80-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая владеет имуществом стоимостью не менее миллиарда долларов.

По данным «Фонтанки»,  80-летняя Валентина Дубленникова владеет несколькими компаниями, на которые оформлены различные объекты недвижимости - торговые и выставочные центры в северной столице, стоимость которых составляет десятки миллиардов рублей. Большую часть указанных объектов арендуют структуры госкомпании «Газпром».

На пенсионерку также записаны активы, связанные с оформительским и гостиничным бизнесом, а также организацией выставок.

Сама пенсионерка-миллиардер живет в обычной квартире в обычном доме. При этом в беседе с журналистов женщина косвенно подтвердила свое знакомство с главой большинства своих компаний Еленой Машедо, которая в свою очередь может быть связана с высокопоставленными сотрудниками газовой монополии.

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