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05 марта 21:30
О праве на ошибку
Авдерин Валерий

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О праве на ошибку

И в жизни и в телевизоре перед глазами постоянно мелькают люди (среди них есть и политики, и писатели, и историки), которые, говоря о советских временах, всё время используют слово «ошибка».

Мол, Сталин расстрелял миллион или два народа, сгноил в лагерях и заморил голодом ещё сколько-то миллионов… Ну, он, возможно, ошибся. Так сказать, погорячился. Но, вы же понимаете, сколько у него было забот. Надо было решать, сколько колосков должно быть в гербе страны, где провести границу между Мухосранским и Задрищенским районами, сколько должны стоит носки в сельском магазине… До этих ли сраных миллионов никчёмного народа было вождю в такие суровые и напряжённые времена.

Ну, Гитлер его чуть не разбил из-за полководческой бездарности и самонадеянности. Но он ведь выучился на своих ошибках и разбил в конце концов Гитлера… Хоть и с помощью всяких англичан и американцев.

Не знаю, кому как, но лично мне попытка выдать за ошибку садистское многолетнее издевательство над подвластным народом казалось всегда верхом лицемерия.

И, если зверства сталинизма люди от власти постоянно называли и называют ошибками – почему подобный подход распространяется только на Сталина и его последователей. Давайте тогда уж говорить и об ошибках Чингисхана. Мол, это же не он выкладывал в степи целые курганы из отрубленных голов своих пленников. И даже не он это придумал. Какой-то его третий помощник четвёртого зама отдал приказ – а теперь всё валят на великого хана. Который был добрейшей души человеком и, на самом деле, просто был шокирован этими пирамидами. Но ведь никто не хочет понять, никто не хочет войти в положение…

А Гитлер? Ну, явно же 6 миллионов никому не нужных евреев были уничтожены случайно! И на Советский Союз он напал совершенно случайно. А перед этим – на Чехословакию, Польшу, Францию, Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию, Грецию… Вот такая череда невезухи. Но ведь и у каждого из нас бывают трудные периоды. Когда события выходят из-под нашего контроля.

А вообще фюрер был поклонником всего русского и советского. По ночам для умиротворения разгулявшихся нервов постоянно читал «Капитал» Маркса. Это сука Геббельс постоянно морочил ему голову и подставлял душку Адольфа.

А уж Чикатило! Знали бы вы, каким великим гуманистом был этот человек. Как он переживал, ненароком придушив или прирезав кого-нибудь … Заметьте, делал он это не каждый день. А только изредка, иногда. Причём – совершенно нечаянно, без всякого злого умысла. И за что беднягу расстреляли? Можно было обойтись простым выговором по партийной линии. 

Именно так поступали обычно в отношении занимавшихся тем же самым энкаведешных генералов. И они потом несколько месяцев никого не насиловали и не убивали. Не убивали молотком, ломом или отвёрткой. А только чинно и благопристойно расстреливали по решению суда.

Например, старый 90-летний дед сослепу в сортире подтёрся фоткой великого вождя в газете «Правда». Естественно, такого беспредела прощать нельзя. И самый гуманный советский суд быстро ставил его к стенке. Потому что таким нелюдям нет никаких оправданий! Даже через тысячу лет.

***

А вообще, в России любят кровавых правителей. Мой старый приятель Сергей Черных заметил, что в России «добрые» цари (вплоть до Хрущёва-Брежнева) всегда высмеивались, а кровавым непременно ставили и продолжают ставить памятники. Отсутствие жестокости всегда рассматривалось, как проявление слабости.

 

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