Спикер Совета Федерации предложила ежегодно измерять уровень счастья россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею измерять индекс счастья российских граждан. Об этом она сообщила на встрече с женской половиной участниц конкурса «Лидеры России»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею измерять индекс счастья российских граждан. Об этом она сообщила на встрече с женской половиной участниц конкурса «Лидеры России».
По мнению Валентины Матвиенко, нужно стремиться к тому, чтобы замерять ежегодно, насколько люди стали более счастливы от принимаемых властями решений.
Спикер Совета Федерации напомнила, что, например, в Объединенных Арабских Эмиратах с некоторых пор существует Министерство счастья. В стране каждое решение правительства проходит экспертизу Минсчастья, а если оно не может осчастливить граждан, то от его принятия отказываются.
«Мы все хотим, особенно женщины, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей. В конечном итоге, все, что мы делаем в государстве - это для того, чтобы были благополучны и счастливы люди», - заявила Валентина Матвиенко, слова которой приводит «Интерфакс».