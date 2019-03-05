Мэрия Москвы потратит на проведение праздничных мероприятий 884 млн рублей
Мэрия Москвы в текущем году потратит на организацию и проведение различных праздничных, и культурных мероприятий 884 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала государственных закупок
Мэрия Москвы в текущем году потратит на организацию и проведение различных праздничных, и культурных мероприятий 884 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала государственных закупок.
Столичные власти разместили заказ на разработку концепции проведения 11 культурно-массовых мероприятий. Каких именно, не уточняется, но известно, что они обойдутся бюджету в 4,5 млн рублей. остальные 880 млн рублей планируется потратить на озеленение, уборку и декорирование территорий, на которых будут проходить мероприятия по случаю различных праздников.
Подрядчик должен подготовить брендбук и презентацию мероприятий, а также согласовать макеты оформления и планы-схемы электрификации площадок, сообщает «МБХ медиа».
Площадки под праздничные мероприятия в летнее время должны быть декорированы живыми цветами и другой растительностью, а в зимнее время -живым лапником пихтовым, искусственными цветами и растениями, елочными игрушками и светодиодными гирляндами.
Государственный контракт стоимостью 884 млн рублей будет подписан с победителем тендера сроком до февраля 2020 года.