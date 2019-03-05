Британским медикам удалось вылечить ВИЧ-инфицированного пациента. Это уже второй случай в мире
Медики провели операцию по трансплантации костного мозга пациенту от донора с врожденной устойчивостью к вирусу. В ходе обследования следов ВИЧ-инфекции у пациента обнаружено не было
Стало известно о втором случае успешного лечения ВИЧ-инфицированного пациента. Успеха в лечении на этот раз добились британские врачи.
Медики провели операцию по трансплантации костного мозга пациенту от донора с врожденной устойчивостью к вирусу. В ходе обследования следов ВИЧ-инфекции у пациента обнаружено не было, сообщает The Guardian.
Мужчине пересадили костный мозг от донора еще три года назад, а полтора года назад он прошел курс антиретровирусной терапии.
Первый случай успешного лечения ВИЧ был зафиксирован в Германии. Пациент Тимоти Браун прошел аналогичное лечение в 2007 году. По результатам недавнего обследования следов ВИЧ в его крови обнаружено не было.
Стоит отметить, что данный способ лечения не сможет стать доступным для большого числа ВИЧ-инфицированных из-за дороговизны операции и недостатка доноров костного мозга.