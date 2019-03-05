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05 марта 11:34
Сочинская авиакатастрофа. Экономия и преступная халатность причина гибели 92 человек и Ту-154Б-2
Трунов Игорь

Председатель Президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры», Президент Союза Адвокатов России, Профессор. Доктор юридических наук. Кандидат экономических наук, Академик РАЕН

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Сочинская авиакатастрофа. Экономия и преступная халатность причина гибели 92 человек и Ту-154Б-2

Представитель потерпевших по уголовному делу №29/00/0023-16 адвокат Игорь Трунов обратился с заявлением к Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 141 УПК РФ по факту авиакатастрофы ТУ-154Б-2 в Сочи

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Основанием настоящего заявления послужили действия служащих наземных служб аэропорта «Адлер», произошедшие 25 декабря 2016 года в г. Сочи. Когда Ту-154Б-2 борт RA-85572 совершал рейс Москва (Чкаловский, Россия) - Латакия (Хмеймим, Сирия) с промежуточной посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки.

Официальной версии причины катастрофы - вина погибшего опытного летчика, потерявшего на небольшой высоте ориентацию в пространстве, – противоречит ряд серьезных обстоятельств.

В 03 часа 40 минут 25 декабря 2016 года самолет ТУ-154 Б2 бортовой номер 85572, следовавший из аэродрома «Чкаловский» в г. Латакия САР, совершил плановую техническую посадку для дозаправки в аэропорту г. Адлер.

Первоначально дозаправка планировалась в Моздоке, но из-за погодных условий была перенесена.

Дозаправка самолета произведена работниками ООО «Базовый Авиатопливный Оператор» авиационным керосином марки РТ+0,32% в объёме 25 162 кг.

В нарушение Федеральных Авиационных Правил (Росавиации) №128 "Подготовка и Выполнение полетов в ГА РФ" пункт 8.4 описывает все условия, которые необходимо соблюсти, в нарушение Правил не была произведена обязательная высадка пассажиров при дозаправке.

ООО «Базовый Авиатопливный Оператор» произвел дозаправку с превышением количества топлива по весу, проигнорировав требования Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию самолета ТУ-154Б.

При заправке топливом с температурой −5…+17 °C за 5 часов полёта температура в баке снижается с −35 °C. до −42 °C (Ту-154). При этих температурах из топлива выпадают кристаллы льда, забивающие топливные фильтры, что может привести к прекращению подачи топлива и остановке двигателя. Уже при содержании воды 0,002 % (масс.) начинают забиваться самолётные фильтры с диаметром пор 12-16 мкм.

Вводятся присадки в гидроочищенное топливо (РТ, Т-6, Т-8В) для компенсации сниженной в результате гидроочистки химической стабильности. В России применяют присадку Агидол-1 (2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол) по ТУ 38.5901237-90 в концентрации 0,003-0,004 %. В таких концентрациях он почти полностью предотвращает окисление топлива, в том числе при повышенных температурах (до 150 °C).

Учитывая остатки топлива, находящегося в баках воздушного судна, произошла заправка топливом «под горловину», для максимальной загрузки были заполнены топливные магистрали. Таким образом, в воздушное судно было заправлено большее чем положено количество топлива. Что приводит к превышению взлетной массы, и «помпажу» воздушного судна, путем снижения уровня кислорода, «обеднения смеси».

Из-за смены аэродрома посадки, произошло «смешение» остатка топлива Т-1 с топливом марки РТ, именно смешение разного вида топлива, с разными показателями плотности, привело к «перезаправке» воздушного судна.

Как можно более полная заправка воздушного судна, была произведена из расчета маршрута Адлер-Латакия-Моздок без дозаправки. Ответ на вопрос почему? кроется в стоимости и трудности доставки реактивного топлива на базу Хмеймим.

Таким образом, ответственные должностные лица пытались использовать воздушное судно, которое заведомо было не способно, исходя из своих летных характеристик выполнить рейс Чкаловский-Хмеймим и обратно, в связи с недостаточной максимальной взлетной массой и возможностями дальности перелета.

А ООО «Базовый Авиатопливный Оператор», произвел дозаправку, заведомо допуская нарушения требований безопасности полета.

Что произошло с упавшим самолетом после удара о воду, это отдельная история.

Фактически экономия на топливе и обслуживании воздушного судна, сопряженное с халатностью и недосмотрами наземных служб аэропорта Адлер, привели к авиационной катастрофе:

· Воздушное судно заведомо не способно было выполнить указанную перевозку по дальности;

· Воздушное судно на аэродроме Чкаловский, было заправлено устаревшим видом топлива, которое не используется в современных воздушных судах;

· Требования ФАП были проигнорированы в аэропорту Адлер;

· Наземные службы произвели заправку, допустив смешение разных типов топлива, с разной плотностью, что привело к увеличению загрузки в килограммах;

· Технические службы Аэропорта Адлер не провели технический и весовой контроль судна.

Учитывая изложенное, прошу провести по изложенным доводам и фактам проверку, возбудить уголовное дела и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 293 УК РФ.

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