ВЦИОМ отказался публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»
Социологи центра ВЦИОМ провели опрос среди российских граждан о пользе проекта оппозиционера Алексея Навального. При этом центр, по непонятным причинам, не стал публиковать результаты этого исследования
Социологи центра ВЦИОМ провели опрос среди российских граждан о пользе проекта оппозиционера Алексея Навального «Профсоюз Навального». При этом центр, по непонятным причинам, не стал публиковать результаты этого исследования.
Ряд вопросов касался размера зарплат бюджетников и их повышения согласно «майским указам» президента, а остальные вопрос относились непосредственно к «Профсоюзу Навального» и к самому оппозиционеру. В частности, социологи расспрашивали респондентов о том, может ли Алексей Навальный и его команда изменить ситуацию в России к лучшему, а также о том, слышали ли граждане о его проекте. Россиян, которые оказались в курсе деятельности «Профсоюза Навального», спрашивали, собираются ли они сами обращаться с жалобами к оппозиционеру, сообщают «Ведомости».
Результаты проведенного опроса общественного мнения о деятельности Алексея Навального остались неизвестными. ВЦИОМ отказался их опубликовать.
Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров отказался прокомментировать, почему результаты этого опроса не были обнародованы.
Проект «Профсоюз Навального» был запущен в помощь бюджетникам, которым по «майским указам» должны были повысить зарплату, но их благосостояние так и не улучшилось. На сайте проекта граждане могут узнать, какой размер зарплаты им положен в соответствии с указом президента России, и сравнить его с реальным.