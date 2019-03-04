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04 марта 21:44
Наш транспортный комплекс возглавляют какие-то совершеннейшие жесткие садисты-извращенцы
Каблинова Юлия

Журналист

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Наш транспортный комплекс возглавляют какие-то совершеннейшие жесткие садисты-извращенцы

Только что из школы. С началом весны возле нее эвакуаторы косяками. Сейчас удалось спасти чью-то машинку - был номер телефона и после моего звонка хозяйка мгновенно выскочила и успела отбить от врагов автомобиль и свое время, которое бы пришлось потратить на его вызволение со штраф стоянки.

Тему отдельного свинства, почему у московских школ, из которых самые юные учащиеся не имеют права выхода без родителя, нет парковок, даже не хочется обсуждать. Если у больниц нет, чего уж про школы.

Но вот это скотство с эвакуацией - это что вообще? Парковок нет, вы держитесь - ок. Знак стоянка (а у многих школ и остановка) запрещена - ок. Штраф за нарушение правил стоянки/остановки тоже понятно. Пассивностью своей гражданской позиции мы все это заслужили.

Но почему все-таки эвакуация, а не штраф? Почему, кроме наказания рублем надо непременно надругаться над психикой родителя, вышедшего из школы с разрумянившимся после физры, наспех собранным малышом, с больным ребенком на руках из больницы, с инвалидом или просто пожилым, плохо ходящим и чувствующим себя человеком?

Просто вдумайтесь в это, вспомните как оно, кто это и лично успел пережить на себе. Вышли из школы/больницы - машины нет. Голодный, усталый/больной ребенок канючит - я хочу домой. Вы судорожно соображаете куда звонить, за что хвататься, где искать машину, куда девать ребенка или где срочно его как минимум накормить, параллельно обзваниваете штраф стоянки, вызываете такси, вспоминаете, что на карте как назло пусто, зарплата после завтра, звоните занять денег, попросить соседку забрать ребенка, выясняете что денег одолжит, но забрать дитя некому, с облегчением слышите звон смски, что деньги пришли, хватаете самое дешевое такси, вжавшись в спинку кресла и зажмурившись чтобы не видеть пируэтов лихого водителя едете с голодным малышом на другой конец Москвы... и вот этот весь ад - наша с вами жизнь в городе удобном для жизни, при том что фашисты еще даже не высадились.

Это конечно дикость и абсолютное хамство - такое ежедневное, ежечасное издевательство. У меня с каждым днем все больше крепнет убеждение, что наш транспортный комплекс возглавляют какие-то совершеннейшие жесткие садисты-извращенцы, видимо очень обиженные в детстве и просто психически не здоровые люди.

Очень хочется верить в то, что там такие не все. Ведь есть же те, кто пытаются как-то изменить положение дел у больниц, исправить то, что в текущей ситуации, еще как-то можно исправить. Так вот со школами, конечно, жизненно необходима та же «реформа». Создать парковки, особенно в центре, где их сознательно истребили на корню, будет очень не просто, но пересмотреть правила эвакуации от учебных и медицинских учреждений - вот это наш транспортный департамент при желании вполне мог бы сделать. Осталось только понять, какая мотивация нужна той его стороне, в которой иногда вспыхивают всполохи разума и человеколюбия, чтобы этого захотеть).

Теги: Москва Собянинская
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