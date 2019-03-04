Сотрудников ГИБДД привлекут к участию в техосмотрах транспортных средств
Начальник ГИБДД России пояснил, что сотрудники полиции будут участвовать в техосмотре автобусов. Такое решение было принято из-за участившихся аварий с участием автобусом
Сотрудников Госавтоинспекции снова привлекут к проведению техосмотра транспортных средств. Об этом сообщил руководитель ведомства Михаил Черников.
Начальник ГИБДД России пояснил, что сотрудники полиции будут участвовать в техосмотре автобусов. Такое решение было принято из-за участившихся аварий с участием автобусом.
Михаил Черников сообщил РИА Новости, что в ходе расследований дел по факту таких ДТП у автобусов часто выявляются серьезные технические неисправности. Привлечение сотрудников ГИБДД к техническим осмотрам должно снизить количество аварий с участием автобусов по причине технических неполадок.
Напомним, сотрудники ГИБДД не проводят техосмотры транспортных средств с 2011 года. Тогда соответствующие полномочия были переданы аккредитованным страховщиками компаниям.