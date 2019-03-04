В Москве прошел митинг против закрытия родильного дома в Зюзино
В Москве в минувшее воскресенье состоялся митинг против планов мэрии закрыть родильный дом №10 в районе Зюзино. Чиновники заявили, что работа женской консультации будет переведена в другое помещение
В Москве в минувшее воскресенье состоялся митинг против планов мэрии закрыть родильный дом №10 в районе Зюзино. Чиновники заявили, что работа женской консультации будет переведена в другое помещение.
Участие в митинге приняли около 700 человек. В ходе акции была утверждена резолюция с требованием отставки главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, сообщает «Накануне.ru» со ссылкой на представителя московской организации профсоюза медработников «Действие» Алексея Гусева.
Манифестанты обвинили чиновников из департамента здравоохранения в проведении деструктивной политики и нарушении конституционных прав москвичей на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Москвичи потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина сохранить родильный дом и женскую консультацию. Они отметили, что за прошедший год в зюзинском роддоме уровень детской смертности составил 0%. Кроме того, совсем недавно в больнице был проведен ремонт и закуплено новое оборудование.
Тем не менее, Роспотребнадзор в ноябре прошлого года приостановил работу родильного дома из-за выявленных нарушений. Однако администрация не просто не занималась устранением нарушений, но намеренно приводила роддом в нерабочее состояние, считают защитники медучреждения.
Отметим, что в 2014 году роддом в Зюзино столичные чиновники уже пытались ликвидировать в рамках так называемой «оптимизации здравоохранения». Но тогда активистам удалось отстоять родильный дом.