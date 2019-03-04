В Москве и Петербурге создадут экологически чистые зоны. Проезд транспорта там запретят
Министерство транспорта России разработало проект дорожной карты по введению экологически чистых зон в Москве и Петербурге. В эти зоны запретят въезжать транспортным средствам, оснащенным двигателем низкого экологического класса
Министерство транспорта России разработало проект дорожной карты по введению экологически чистых зон в Москве и Петербурге. В эти зоны запретят въезжать транспортным средствам, оснащенным двигателем низкого экологического класса.
Документ предполагает, что власти двух столиц будут сами определять, въезд какого транспорта нужно запретить. В департаменте транспорта Москвы сообщили «Коммерсанту», что пока обсуждается вопрос о запрете на въезд в экозоны грузовикам и автобусам.
В Смольном пока не определились, какой транспорт следует запретить, и ждут «инструкций из Москвы».
Проезд по экологически чистой зоне на попавшем под запрет транспорте будет наказываться штрафом. Его размер пока не определен.
Согласно предварительным оценкам, в России почти треть транспортных средств вообще не имеет экологического класса. В этой связи Минпромторг планирует разработать «упрощенный порядок» присвоения класса для старых автомобилей.