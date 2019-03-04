Минфин предложил включить в Налоговый кодекс курортный сбор и плату по системе «Платон»
Минфин предложило перевести в категорию налогов все платежи, которые сейчас собираются вне Налогового кодекса. Такими, среди прочих, являются курортный сбор и оплата проезда по федеральным трассам через систему «Платон»
Министерство финансов России предложило перевести в категорию налогов все платежи, которые сейчас собираются вне Налогового кодекса. Такими платежами среди прочих являются курортный сбор и оплата проезда по федеральным трассам через систему «Платон».
В соответствующем законопроекте Минфина говорится, что в Налоговый кодекс должны быть внесены утилизационный, экологический и курортный сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата через систему «Платон» и сбор с операторов связи, сообщает «КоммерсантЪ».
Также в Налоговый кодекс предлагается включить платежи, которые схожи с государственными пошлинами, например, плата за получение выписок из реестров и регистров, а также патентные пошлины и плата за обязательную государственную экспертизу документов.
Включение платежей и сборов в Налоговый кодекс приведет к тому, что за их неуплату гражданам будет грозить уголовная ответственность как за неуплату налогов. При этом в Минфине предложили установить мораторий сроком на 10 лет на привлечение к уголовной ответственности за отказ оплачивать неналоговые сборы.
Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата и «Опора России» выступают против инициативы Минфина по включению в Налоговый кодекс указанных платежей и сборов. Предпринимательское сообщество просит подготовить отдельный закон по регулированию неналоговых платежей, чтобы прекратить практику их бесконтрольного введения и изменения.