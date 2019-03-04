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04 марта 00:17

Почти 2 млн россиян страдают различными расстройствами психики

По данным начальника отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского, ​почти 2 млн российских граждан имеют расстройства непсихотического характера

Почти 2 млн россиян страдают различными расстройствами психики

Почти 2 млн российских граждан имеют расстройства непсихотического характера. Такие данные привел начальник отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев в интервью RT.

Специалист пояснил, что речь идет о невротических, личностных расстройствах, а также о расстройствах, протекающих без психоза. При таких расстройствах состояние людей зависит от окружающей их ситуации. Например, спровоцировать резкое ухудшение состояния  могут проблемы в семье, потеря работы или пьянство.

По словам Казаковцева, чаще других такими расстройствами страдают молодежь и люди среднего возраста. Для них характерны расстройства психики, которые возникают в результате поражения головного мозга, невротические расстройства психики, связанные со стрессом расстройства, неврозы, а также поведенческие расстройства детского и подросткового возраста.

Около миллиона россиян страдают психозами, состоянием слабоумия и шизофренией. Еще 862 тысячи человек имеют умственную отсталость.

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