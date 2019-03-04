Глава СКР объяснил невысокий процент оправдательных приговоров качественной работой следствия
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о росте количества оправдательных приговоров по уголовным делам. По данным главного следователя страны, в 2018 году судьи выносили больше оправдательных приговоров, чем в 2017 году
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о росте количества оправдательных приговоров по уголовным делам. По данным главного следователя страны, в 2018 году судьи выносили больше оправдательных приговоров, чем в 2017 году.
В ходе расширенной коллегии по итогам работы СКР Александр Бастрыкин сообщил, что в прошлом году суды вынесли 516 оправдательных приговоров, то есть 0,5 от всех уголовных дел ведомства. В 2017 году по 128 тысячам уголовных дел суды вынесли 534 оправдательных приговора (0,4% от всех дел), сообщает ТАСС.
Г-н Бастрыкин объяснил невысокий процент оправдательных приговоров высоким качеством расследования дел в России. Глава СКР отметил, что в европейских странах доля оправдательных приговоров составляет 20%. «Они еще и гордятся своими результатами», - намекнул силовик на не столь стабильную работу европейских коллег.