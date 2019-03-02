Боец ММА Александр Емельяненко устроил «пьяное» ДТП в Кисловодске
В Кисловодске правоохранительные органы задержали известного бойца смешанного стиля Александра Емельяненко. Спортсмен проигнорировал требование полицейских и не остановился, попытавшись скрыться
В Кисловодске правоохранительные органы задержали известного бойца смешанного стиля Александра Емельяненко. Спортсмен проигнорировал требование полицейских и не остановился, попытавшись скрыться.
По данным Sports.ru, боец припарковал свой «Мерседес» на пешеходном переходе. На место прибыли сотрудники дорожной службы, которые собирались эвакуировать нарушивший правила парковки автомобиль. Емельяненко оттолкнул эвакуаторщика, села в машину и уехал. По дороге боец попал в ДТП и протаранил две машины.
Telegram-канал Baza сообщает, что Александр Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.
В правоохранительных органах ситуацию пока официально не прокомментировали.
Глава RCC Николай Клименко сообщил «Спорт-Экспрессу», что назначенный на 4 мая бой с участием Александра Емельяненко пока не отменен в связи с инцидентом.