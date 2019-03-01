Основателя фонда Baring Vostok заподозрили в финансировании оппозиции
Проблемы у основателя инвестиционного фонда Baring Vostok могли возникнуть из-за финансировании российской оппозиции. В администрации президента считают, что через фонд могли спонсироваться акции протеста
Проблемы с законом у основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви могли возникнуть из-за подозрений в его адрес в финансировании российской оппозиции. В администрации президента считают, что через фонд могли спонсироваться акции протеста перед выборами президента в 2018 году.
Источник «Дождя» в Кремле сообщает, что Кремль подозревает Baring Vostok в финансировании не только политических протестных акций, но также забастовок дальнобойщиков из-за системы «Платон» и митинги обманутых дольщиков. «Они пытались раскачать ситуацию перед президентскими выборами», - заявил один из кремлевских чиновников.
Финансирование протестных выступлении могло проводиться через «Норвик-банк». Напомним, что советник председателя правления этого банка Алексей Кордичев был арестован вместе с Майклом Калви по делу о мошенничестве.
До 2015 года «Норвик-банк» назывался «Вятка-банк», основным акционером в 2014 году стал латвийский Norvik Banka, подконтрольный российскому инвестору Григорию Гусельникову, проживающему в ЛОндоне. В 2012 году «Вятка-банк» проверялся властями из-за счетов оппозиционера Алексея Навального и губернатора Кировской области Никиты Белых.
Напомним, фигурантов дела Baring Vostok обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Все обвиняемые находятся под арестом.