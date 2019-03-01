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Общество
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Общество
01 марта 12:58

Правительство не поддержало предложение штрафовать водителей за превышение скорости на 10 км/ч

Правительство пока не будет рассматривать вопрос о введении штрафов за превышение скорости на 10 километров в час. Сейчас штрафы предусмотрены за превышение скорости на 20 км/ч

Правительство не поддержало предложение штрафовать водителей за превышение скорости на 10 км/ч

Российское правительство пока не будет рассматривать вопрос о введении штрафов за превышение скорости на 10 километров в час. Сейчас штрафы предусмотрены только за превышение разрешенной скорости на 20 км/ч.

Министры перенесли рассмотрение этого вопроса в связи с необходимостью провести правовую и техническую оценку. Источник «Коммерсанта» сообщил, что в правительстве предложение МВД и Минтранса считают «сырым» и необоснованным. Кроме того, данную инициативу не поддержали в «Единой России».

Напомним, ранее Минтранс и МВД предложили штрафовать за превышение разрешенной скорости на 10–20 км/ч на 500 рублей и повысить штрафы за превышение скорости более чем на 20 км/ч.

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