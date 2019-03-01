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01 марта 00:03

Родители заболевших дизентерией детей подали в суд на компанию «повара Путина»

Жители Москвы, чьи дети заболели дизентерией из-за некачественного питания в детских садиках, подали коллективный иск в Мещанский райсуд к поставщику продуктов компании «Конкорд» Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина»

Родители заболевших дизентерией детей подали в суд на компанию «повара Путина»
Фото: sch1874.ru

Жители Москвы, чьи дети заболели дизентерией из-за некачественного питания в детских садиках, подали коллективный иск в Мещанский райсуд к поставщику продуктов компании «Конкорд» Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина». Интересы родителей заболевших детей представляет юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Иск к «Конкорду» подали 16 человек. В ближайшее время аналогичные иски собираются подать и другие родители, которые ходят включить в список ответчиков не только «Конкорд», но и фирму «Вита-1». Также ответчиками выступают образовательные учреждения, которые выступают госзаказчиками питания, Департамент образования и Департамент здравоохранения города Москвы. Родители заболевших детей требуют возместить моральный вред и нанесенный здоровью детей ущерб в размере 500 тысяч рублей каждому.

Напомним, вспышка дизентерии в московских садах произошла в декабре прошлого года, однако столичные власти долгое время пытались скрыть данную информацию. В частности, врачи отказывались выдавать родителям результаты анализов, а руководство детсадов официально заявляло, что речь идет об обычном ОРВИ.

В начале 2019 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о вспышке дизентерии в дошкольных учреждениях, в которые поставляет продукты «Конкорд» Евгения Пригожина. После этого Роспотребнадзор и мэрия Москвы официально признали факт массового заболевания дизентерией воспитанников детских садов. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело, однако родители детей требуют от властей расторгнуть госконтракты на организацию питания со структурами Евгения Пригожина.

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