В России могут ввести наказание за критику и «принижение авторитета» судей
Глава Совета судей выступил с инициативой о введении наказания за «скандализацию правосудия», под которой понимается оказание давления на суд с помощью манипулирования общественным мнением
После принятия законопроекта о наказании за «неуважение к власти» в первом чтении российские власти предложили ввести ответственность еще и за «принижение авторитета судебной власти».
Глава Совета судей Виктор Момотов выступил с инициативой о введении наказания за «скандализацию правосудия», под которой понимается оказание давления на суд с помощью манипулирования общественным мнением, а также за принижение авторитета судебной власти.
Виктор Момотов сообщил «Интерфаксу», что в англо-саксонской правовой системе под «скандализацией» подразумевается любое действие или опубликованная информация, целью которых является понижение авторитета судьи или попытка повлиять на вердикт суда. «Скандализацией» считается и необоснованная критика судей, которая подрывает доверие ко всей судебной системе.
Г-н Момотов назвал российских судей «беззащитными перед лицом лжи, распространяемой недобросовестными СМИ».