Архангельские активисты заблокировали дорогу к будущему мусорному полигону
В Архангельской области и соседней республике Коми противники строительства мусорных свалок в регионе блокировали дорогу, которая ведет к железнодорожной станции Шиес, где власти планируют разместить будущий полигон
В Архангельской области и соседней республике Коми противники строительства мусорных свалок в регионе блокировали дорогу, которая ведет к железнодорожной станции Шиес, где власти планируют разместить будущий полигон. Активисты пытаются помешать проезду транспорта на строительную площадку.
В группе «Поморье – не помойка» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что с 25 февраля активисты блокируют единственную дорогу из Урдомы и Шиес. Активисты рассказали, что «дорогой» является самодельный и самовольный переезд через железнодорожные пути из брусьев, что является нарушением правил дорожного движения и создает опасность для поездов.
Противникам строительства полигона ТБО в Шиесе, куда власти планируют свозить мусорные отходы из Москвы, удается блокировать проезд строительной техники четверо суток. Вахту активисты ведут круглые сутки без перерывов, сообщает Znak.com.
Водители жалуются на активистов в ГИБДД, а полицейские составляют против них протоколы. Тем не менее, активисты не уходят и продолжают блокировать дорогу. Пока гражданам, которых прозвали «поморскими партизанами», удалось остановить стройку.
Жители Архангельской области регулярно проводят массовые акции протеста против строительства полигонов ТБО в Рикасихе и Шиесе, однако губернатор региона утверждает, что число митингующих «ничтожно мало», а большинство поморцев не против строительства экотехнопарка, который будет принимать отходы из Москвы.