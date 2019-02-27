Российским авиакомпаниям запретили летать над Пакистаном, Индией и Афганистаном
Такое решение было принято в связи с заявлением Пакистана об уничтожении двух индийских военных самолетов
Росавиация направила российским авиакомпаниям телеграмму о запрете на полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана. Такое решение было принято в связи с заявлением Пакистана об уничтожении двух индийских военных самолетов.
Росавиация сообщила, что полностью запрещены полеты над Пакистаном, а в Индии временно ограничена работа нескольких аэропортов.
Ранее сообщалось, что самолет «Аэрофлота» в Бангкок в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном совершил вынужденную посадку в Ташкенте.
Согласно новым данным, три рейса авиакомпании «Россия» совершат посадки для дозаправки, чтобы облететь закрытое воздушное пространство. Лайнеры чартерного перевозчика Azur Air возвращаются в Россию и совершат посадки в Екатеринбурге «с целью обеспечения безопасности полетов», сообщает РБК.