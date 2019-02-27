Российским должникам пригрозили «прикрыть лавочку» с выездом за границу через Белоруссию
Российские власти пригрозили закрыть лазейку для невыездных граждан, которые продолжают ездить за границу через соседнюю Белоруссию. В ближайшее время начнет работать система передачи информации о наложенных ограничениях
Российские власти пригрозили закрыть лазейку для невыездных граждан, которые продолжают ездить за границу через соседнюю Белоруссию. В ближайшее время начнет работать система передачи информации о наложенных ограничениях.
Глава Комиссии Парламентского собрания Союзного государства по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерий Гайдукевич сообщил, что уже этой весной россияне, в отношении которых действует ограничение на выезд за границу, лишатся возможности посещать иностранные государства через Белоруссию.
Заместитель руководителя ГУ по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко сообщил «Российской газете», что в скором времени планируется завершить подготовку системы обмена информацией о наложенных ограничениях на тех или иных граждан.
«Механизмы взаимодействия с белорусской стороной уже отработаны, так что система заработает в течение одного-двух месяцев», - сообщил представитель МВД.