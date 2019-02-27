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27 февраля 07:14

Средний возраст начала сексуальной жизни россиян назвали опасным для репродуктивной системы

Министерство здравоохранения России озаботилось проблемой раннего начала сексуальной жизни молодых людей. В ведомстве отметили, что средний возраст начала половой жизни россиян в 16-17 лет опасен для функционирования репродуктивной системы

Средний возраст начала сексуальной жизни россиян назвали опасным для репродуктивной системы
Фото: onebiglove.ru

Министерство здравоохранения России озаботилось проблемой раннего начала сексуальной жизни молодых людей. В ведомстве отметили, что средний возраст начала половой жизни россиян – 16-17 лет – был признан специалистами опасным для функционирования репродуктивной системы.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин в ходе круглого стола по вопросу сохранения здоровья мужского населения в Совете Федерации заявил, что возможность рожать здоровых детей во многом зависит от репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения человека. При этом на эту способность очень сильно влияет возраст лишения девственности, сообщает РИА Новости.

Согласно статистике, средний возраст вступления в сексуальную жизнь у российской молодежи составляет 16-17 лет, а детей они рожают в 24-29 лет. Однако проблема заключается в том, что с момента начала половой жизни до момента принятия решения о зачатии детей россияне успевают «подхватить» хламидиоз, уреаплазмоз и гарднереллез. В свою очередь такие заболевания могут негативно повлиять на репродуктивную систему.

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