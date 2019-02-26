Сибай – запах серы с привкусом геноцида
Несколько месяцев жители небольшого башкирского города дышат серой из-за аварии на рудном карьере – но правды о причинах бедствия не могут добиться ни от местных властей, ни от владельцев предприятия
Диоксид серы вырвался на волю
С декабря 2018 года в городе Сибае в Башкортостане действует режим повышенной готовности (вводится при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций) из-за смога и запаха серы. По данным регионального МЧС, причина смога – тление руды вследствие окислительных процессов на закрытом карьере местного филиала Учалинского ГОК.
6 января в городе был введен запрет на прогулку воспитанников детсадов, расположенных близко к карьеру, а в пяти школах отменены уличные занятия физкультурой. 12 февраля в Сибае было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы в 13 раз.
С 8 февраля сибайский филиал Учалинского ГОК начал подтопление карьера водой из шахт, для уменьшения выбросов диоксида серы специалисты также закладывают в шахты известь. Завершить эти работы планируется к концу марта. Правоохранительные органы же тем времени возбудили уголовное дело по факту заражения воздуха.
Правда несмотря на то, что власти города начали говорить о проблеме в декабре, местные жители утверждают: характерный железный привкус во рту появился еще в середине прошедшей осени.
Не сразу, но Сибай поделили на несколько зон: «500», «1000», и остальная более-менее безопасная часть города, куда сера еще не дошла. Хуже всего тем, кто находится в зоне «500» – то есть, это дома в полукилометре и ближе от карьера.
В Сибае побывало немало чиновников разного уровня, включая врио главы республики Радия Хабирова. Однако, экологическая ситуация в городе от этих визитов никак не улучшается. Возможно, никто из местных власть имущих просто не знает, что нужно делать с карьером, который до начала тления руды считался своеобразной достопримечательностью. На второй по глубине карьер в мире даже водили поглазеть туристов.
Добывать медно-цинковый и медно-серный колчедан здесь стали еще в 60-х годах прошлого века. Карьер работал до 2003 года, пока использовавший его Башкирский медно-серный комбинат не обанкротился, а его активы не перешли Учалинскому горно-обогатительному комбинату.
Правда, УГОК отработанный карьер оказался не нужен – у предприятия достаточно и других участков для разработки руды. Теперь, де-факто бесхозный источник смога окружен отвалом высотой от 5 до 40 метров. Смог, состоящий из диоксида серы и сероводорода, выползает в город с двух противоположных сторон – в тех местах, где отвалов нет.
Люди, живущие в зоне «500», рассказывают, что влияние смога на здоровье сказывается однозначно. «Сидишь дома с закрытыми окнами-дверями – тогда ничего. Выходишь на улицу – тошнота, кашель, заложенность носа начинается мгновенно», – так говорят те, у кого злополучный карьер, как говорится, считается недобрым соседом.
Особенно люди боятся за детей – их вообще сейчас стараются из домов не выпускать. Но многие все равно заболели – температура, тошнота и т.д.
Местные власти предлагают детям из таких семей путевки в санаторий, но разве вылечишься за несколько недель? Да и возвращаться придется сюда же.
Определяют «заразу» по фонарям
Передвижные экологические лаборатории контроля воздуха работают в Сибае с середины декабря. Три «Газели», оснащенные необходимыми аппаратами, выезжают на контрольные точки каждые два часа, а также делают замеры воздуха по заявкам граждан. Но заявок столько, что объехать все точки просто нереально.
Поселок «Золото» – один из самых старых районов города Сибая. Основали его добытчики золота, которое здесь давно уже не ищут, но название осталось. У них немало вопросов к руководителям УГОК и администрации города на тему того, что происходит здесь с экологией.
Люди рассказывают, что выходя порой вечером на улицу, они даже не видят света фонарей – настолько плотно висит в воздухе смог. Кстати, по фонарям местные жители и научились определять превышение ПДК диоксида серы и сероводорода. Если огни фонарей неровные, расплывчатые – то лучше на улице даже носа не показывать.
Местные власти в попытках чем-то помочь людям однажды предложили жителям поселка временно переехать подальше от опасных участков во временные жилища. Но почти никто не поехал.
Здесь говорят, что акция была не организована как надо – может, люди и переселились бы. «А то приехали ночью в машинах с мигалками, ничего не было слышно, что они говорили по мегафону. Мы еще больше испугались, закрыли двери и окна, сидели дома», – говорят местные женщины.
Закрыть нельзя оставить
Тем не менее, почти все здесь однозначно против закрытия комбината. Другой постоянной работы здесь нет – а хоть какая никакая, но регулярная зарплата позволяет многим брать кредиты и долгосрочные ипотеки. Куда со всем этим добром идти, если работу потерять?
Местные мужчины, работающие в УГОК шахтерами, говорят, что за все время их работы на комбинате никто из коллег не жаловался на плохие условия труда. Тем более, им больше идти некуда, а 20 тысяч в месяц мало где еще платят.
Заммэра Сибая по экономике Наиля Абелгузина подтверждает опасения людей, сказав, что, если Сибайский филиал УГОК прекратит свою деятельность, это может привести к печальным последствиям.
На предприятии сейчас работают порядка 1 700 человек. Еще 1 200 человек находятся на пенсионном обеспечении комбината, у которого к тому же есть еще и дочерние предприятия, как ООО «Ремстройцентр», санаторий-профилакторий «Зауралье» и т.д.
В общем, комбинат и все, что вокруг него – это тысячи рабочих мест. Это дает городу самый низкий показатель безработицы в республике на начало этого года.
К тому же, деятельность предприятия – это налоги в городскую казну и они занимают весьма внушительную часть бюджета. Без него город фактически останется без денег. Не стоит забывать, что УГОК несет и немалую социальную нагрузку в Сибае.
Только комбинат никто и не собирается бросать. Ведь он кормит не только тысячи местных жителей, но и наполняет карманы его владельцам. Ведь если посмотреть на его производство (медный, цинковый концентрат, серный флотационный колчедан) и проследить цепочку его коммерческих связей, то выясняется, что основные потребители выпускаемой предприятием продукции – это крупные химико-металлургические предприятия Урала, Северного Кавказа и других регионов России, большинство из которых входят в систему УГМК.
Так что, для владельцев этих «заводов и пароходов» комбинат в Сибае является немаловажным связующим звеном во всей цепочка бизнеса УГМК. Поэтому трудно поверить, что вырвавшаяся на волю сера в маленьком башкирском городке заставит хозяев жизни вдруг озаботиться о местной экологии.
Эти господам ближе другая статистика по душе. По данным за 2017 год, выручка УГМК составила 148,2 млрд рублей, УГОК – 20,486 млрд рублей, Сибайского филиала – более 2,81 млрд рублей. Данные за 2018 год пока не опубликованы в открытом доступе. Но, судя по всему, и там цифры будут с большим количеством нулей. Кто ж режет «курицу», дающую такие «золотые яйца»?
Так что, закрытия комбината в Сибае не хотят ни «низы», ни «верхи». Поэтому лучший выход – скорейшее устранение аварии и модернизация производства. Но эксперты сомневаются в том, что владельцы будут тратить большие деньги на усовершенствование комбината. Да и по мнению самых дальновидных, временные меры, которые сейчас принимаются для устранения аварии, дадут лишь временный эффект. Если вообще дадут.
Нужна полная рекультивация главной «достопримечательности» Сибая – но кто этим будет заниматься, не ясно. У комбината на балансе он вроде как не стоит, у города на это таких денег нет, а республиканские власти едва ли захотят тратить на это деньги.
Кому поручить спасти экологию?
Хотя, если бы государство правильно ставило себя в отношениях с крупным бизнесом, в данной ситуации деньги взять есть где. Добычу руды в городе ведет Сибайский филиал Учалинского ГОК, который входит в ООО «УГМК-Холдинг», на 100% принадлежащий ОАО «УГМК». В свою очередь, по данным СПАРК-Интерфакс, ОАО «УГМК» принадлежит трем кипрским оффшорам, часть из которых уходит корнями еще в более глубокие оффшорные зоны – к примеру, на Виргинские острова.
На самом деле УГМК, за которой стоят бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Козицын, – это настоящая империя с десятками вредных производств, расположенных по большей части на Урале.
Правда, знамениты предприятия УГМК не только бизнес-успехами – но и скандалами, связанными прежде всего с уничтожением экологии и серьезными авариями, наносящими вред людям и окружающей среде.
«ОГ» не раз освещала пагубную деятельность УГМК. Писали мы об аварии на принадлежащем компании заводе «Электроцинк» во Владикавказе осенью прошлого года, где произошел серьезный пожар, заставивший людей едва ли не массово эвакуироваться из города.
Писали мы и о чудовищной экологической обстановке на Северном Урале – в районах деятельности дочерних предприятий УГМК, где тысячи людей фактически поставлены на грань вымирания.
Кстати, и в районе работы Учалинского ГОК в Сибае, добывающего 65% цинкового концентрата России, ситуация с экологией, мягко говоря, так себе.
Донные отложения ближайших озёр обладают аномальным химическим составом. Концентрации тяжёлых металлов в отложениях, образовавшихся за последние полвека, просто запредельные.
В результате деятельности комбината в свое время исчезло озеро Малые Учалы. Оно было превращено в хвостохранилище, сборник сточных вод предприятия. В результате его заполнения комбинат сбрасывает сточные воды также в реку Кидыш.
В 2015 году после прорыва хвостохранилища комбината, по факту загрязнения воды в Троицке завели уголовное дело на Учалинский ГОК. Но экологическую обстановку в районе это ничуть не улучшило.
«Нефильтрованное» производство
В конце декабря прошлого года судебные приставы сибайского горотдела УФССП закрыли предприятие на 90 суток, поскольку суд признал его виновным в нарушении правил охраны атмосферного воздуха. Оказалось, комбинат функционировал при отсутствии очистных систем, а содержание оксида углерода в выбросах превысило предельно допустимые концентрации в 4 раза. Однако, уже 23 января завод вновь заработал – помогло положительное решение Сибайского горсуда. А запах жареных семечек, который распространяется по округе в результате сушки лигосульфаната, вроде как признали не опасным для жизни и здоровья людей. Правда, руководство предприятия пообещало установить оборудование по каскадной очистке водой продуктов испарения в короткие сроки – но вопрос – почему это нельзя было сделать раньше?
С декабря 2018 года в городе действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы. Детсадовцев переводят в другие учреждения – которые находятся подальше от карьера.
И вот, похоже, желание остаться в живых, преобладало над желанием выживать любой ценой, сохраняя опасное производство у себя под боком – и местные жители начали более активно вести себя не только в соцсетях …
В начале февраля горожане вышли на митинг и записали видеообращение к президенту Путину, заявив о том, собственники карьера Учалинского ГОК и местные власти ничего не предпринимают против горения сернистых руд, которое вызвало превышение ПДК в несколько десятков раз.
В обращении к главе государства горожане выразили обеспокоенность тем, что дети массово болеют, взрослые испытывают проблемы с дыханием и общим самочувствием. Сибайцы требуют эвакуировать всех жителей 1000-метровой зоны и детей города, возместив им ущерб, разместить в близлежащих санаториях и профилакториях, отставки мэра города Рустема Афзалова и просят рассмотреть его «бездействие на фоне экологической катастрофы» на уровне федерального центра.
Также горожане выложили в соцсетях петицию, адресованную Минэкологии РФ и еще нескольким ведомствам с требованием ликвидировать горение руды из шахт Сибайского карьера, снова указав на равнодушие к проблеме местной власти.
Местная власть, в лице главы администрации Сибая Рустема Афзалова отреагировала своеобразно. Градоначальник назвал людей, пожаловавшихся Путину, «экскрементами». Между тем, горсуд Сибая признал именно мэрию виновной в бездействии при информировании местных жителей об экологической ситуации в городе.
А сибайский активист Ильшат Муртазин, который как раз и объявлял сбор подписей под обращением к президенту Путину, чуть погодя сообщил, что ему и его семье поступают угрозы. По его словам, неизвестные люди по телефону предлагали «угомониться», иначе так и до тюрьмы, мол, недалеко. Как говорится был бы человек, а статья найдется.
Кто ответит за вред здоровью?
Между тем, Сибай пока никто не спасает. Вот и надзирающий орган – Башкирское управление Роспотребнадзора, вместо того, чтобы бить во все колокола, направило документы об экологической обстановке в Сибае на экспертизу в расположенный в Перми ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения».
При этом, как утверждает глава ведомства господин Степанов, у специалистов пока нет причин думать, что техногенная авария в Сибае скажется на здоровье горожан. «Накопительного эффекта у этих веществ нет, считает эксперт.
А жители Сибая уже подают иски о возмещении вреда – хотя, по словам активиста Ильшата Муртазина, суд их едва ли примет к рассмотрению. Суть в том, что прямое отношение «Учалинского горно-обогатительного комбината» (УГОК) к выбросу серы в атмосферу и задымлению в Сибае не подтвердилось.
Да и врио главы Башкирии Радий Хабиров, комментируя иски сибайцев, заметил, что горожанам придется очень постараться, чтобы доказать и наличие вреда для здоровья и причастность к этому комбината.
Возможно, власти пугаются слишком больших сумм компенсаций, которые озвучивались активистами. По их мнению, размер возмещения должен составить не менее полумиллиарда рублей в совокупности. Возможно, власти боятся, что исков будет слишком много.
Но, наверное, больше всего чиновники боятся массового сплоченного протеста. Не зря же намеченный на 2 марта митинг в Сибае, на котором его участники намеревались выразить протест против сокрытия холдингом УГМК причин вредных выбросов в атмосферу, власти смогли «упредить» заманчивым обещанием.
В обмен на отмену митинга сибайцам предложили встречу с самим Козицыным – одним из владельцев УГМК. Одна из активисток группы горожан «Сибай, дыши!» сообщила СМИ, что митинг протеста 2 марта не состоится, поскольку мэрия на этот же день и время, и в этом же месте уже запланировала другое публичное мероприятие.
В виде компромисса администрация предложила организовать сход местных жителей и встречу с гендиректором УГМК Андреем Козицыным, чтобы с ним напрямую обсудить накопившиеся вопросы.
Вроде как положительный момент – кто, как не один из владельцев «империи» может помочь людям. Если захочет, конечно. Только вот на запрос СМИ пресс-служба УГМК информацию о визите Андрея Козицына в Сибай не подтвердила.
Что это – очередной обман властей, чтобы на время людей угомонить, пресечь их активность? А там, смотришь – и сера в воздухе сама по себе рассосется, и резонанс потихоньку сойдет на нет. До следующего раза – пока здесь или где-нибудь еще не «громыхнет» снова.
Жертв и пострадавших в таких ситуациях особо не считают. В большом бизнесе, как в той войне, все спишется. Главное – результат. А он для господ «Козицыных» и ему подобных один – «бабки». А там хоть трава не расти…
Тем не менее, известный российский ученый и общественный деятель, заслуженный эколог Башкирии высказал предположение, что все происходящее сегодня в Сибае – не только большой обман со стороны чиновников и бизнеса, но и настоящий геноцид местного населения.
Что может быть страшней этого преступления? Тут впору вмешиваться в ситуацию федеральным властям. Но в Кремле, возможно, есть дела и поважней… Сирия, Венесуэла, Украина, «Северный поток 2», послание президента… Где здесь в списке таких глобальных задач впихнешь какой-то там крохотный Сибай, который и не на всякой карте-то найдешь? Беда только в том, что таких вот «Сибаев», задыхающихся от выбросов грязных производств и равнодушия местных властей… вся Россия.
Ну, а пока власти делают вид, что ищут выход из ситуации, концентрация диоксида серы в воздухе в черте Сибая в очередной раз превысила норму в 23 раза.
Живи и радуйся. Только дышать при этом не рекомендуется…