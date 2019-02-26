Московские родители потребовали расторжения контракта на организацию питания в детсадах с компанией «повара Путина»
В Москве родители воспитанников детских садов, где в конце 2018 года произошла вспышка дизентерии, объявили сбор подписей под петицией с требованием расторгнуть контракт на организацию питания в дошкольных учреждениях с фирмой «Конкорд» Евгения Пригожина
В Москве родители воспитанников детских садов, где в конце 2018 года произошла вспышка дизентерии, объявили сбор подписей под петицией с требованием расторгнуть контракт на организацию питания в дошкольных учреждениях с фирмой «Конкорд» Евгения Пригожина. Одновременно с этим Фонд борьбы с коррупцией попросил Роспотребнадзор провести проверку в отношении компаний-поставщиков продуктов в детские садики.
Мать одного из воспитанников детского сада при школе № 2051 Светлана Вершинина рассказала «МБХ Медиа», что руководство учреждения отказалось предъявлять претензии к «Конкорду». Поэтому родители детей сами решили организовать сбор подписей. Они требуют расторгнуть госконтракт с фирмой Пригожинаи вернуть сотрудников кухни в штат школы.
Мама другого заболевшего дизентерией ребенка Юлия Назарова рассказала, что столичные власти не признают своей вины в случившемся и считают, что оснований для расторжения контракта в «Конкордом» нет.
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в своем Twitter сообщила, что направила в Роспотребнадзор обращение с просьбой провести проверку в отношении поставщиков питания в детские сады и школы ООО «Комбинат питания «Конкорд»», ООО «Московский школьник» и ООО «Школьник ЮЗ». Поводом для проверки послужили свидетельства бывших сотрудников компаний об антисанитарии на производстве.
Напомним, ранее родители заболевших детей обвинили московские власти в попытке скрыть информацию о вспышке дизентерии с нескольких детских садиках, организацией питания в которых занимаются структуры Евгения Пригожина. Попытки чиновников защитить интересы г-на Пригожина объяснили тем, что бизнесмен входит в ближний круг президента Владимира Путина.