Структуры Евгения Пригожина получили госконтрактов на 210 млрд рублей
Издание «Настоящее время» сообщает, что Евгений Пригожин использует целую сеть компаний, которые участвуют в государственных тендерах под видом независимых подрядчиков и создают видимость конкуренции
Компании, связанные с ресторатором Евгением Пригожиным, с 2011 года получили 5393 государственных контракта. Общая стоимость госзаказов оценивается почти в 210 млрд рублей.
Издание «Настоящее время» сообщает, что Евгений Пригожин, которого российские журналисты окрестили «поваром Путина», использует целую сеть компаний, которые участвуют в государственных тендерах под видом независимых подрядчиков и создают видимость конкуренции.
Подсчет общей стоимости госконтрактов проводился примерно по 30 фирмам, связь которых со структурами г-на Пригожина ранее подтверждалась другими расследованиями.
В свою очередь издание The Bell оценило общую стоимость госконтрактов, которые достались фирмам Пригожина, в 150 млрд рублей.
«Настоящее время» отмечает, что структурам Евгения Пригожина могло достаться еще больше госконтрактов, поскольку подведомственные Минобороны предприятия могут засекречивать информацию о своих госзакупках. Компании Пригожина среди прочего занимаются обслуживанием российской армии и военных городков.