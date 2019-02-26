В Москве рейсовый автобус на полном ходу врезался в мачту освещения
В Москве на Каширском шоссе рейсовый автобус №901 после столкновения с легковым автомобилем врезался в мачту освещения. Авария произошла вечером в понедельник около дома №50
Фото: РЕН ТВ
В Москве на Каширском шоссе рейсовый автобус №901 после столкновения с легковым автомобилем врезался в мачту освещения. Авария произошла вечером в понедельник около дома №50.
Telegram-канал 112 сообщает, что автобус врезался в мачту освещения после того, как его подрезал автомобиль Mercedes- Benz C280. От удара автобус отбросило прямо в столб. За рулем иномарки находилась 30-летняя Татьяна Федорова, которая имеет несколько неоплаченных штрафов за превышение скорости.
В ГИБДД сообщили, что удар пришелся на правую часть кабины рейсового автобуса. В результате происшествия пострадали четыре человека. Один из них в тяжелом состоянии.