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Общество
26 февраля 00:03

Депутаты предложили ввести наказание за незаконную эвакуацию автомобилей

В законопроекте прописано наказание для должностных лиц, принявших решение о незаконной эвакуации транспортного средства, в виде штрафа в размере 30-50 тысяч рублей. Исполнителей незаконного решения об эвакуации предлагается штрафовать на сумму от 5 до 50 тысяч рублей

Депутаты предложили ввести наказание за незаконную эвакуацию автомобилей
Фото: медиамо.рф

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о введении ответственности для сотрудников дорожных служб за незаконную эвакуацию транспортных средств.

В законопроекте прописано наказание для должностных лиц, принявших решение о незаконной эвакуации транспортного средства, в виде штрафа в размере 30-50 тысяч рублей. Исполнителей незаконного решения об эвакуации, то есть самих сотрудников дорожных служб, предлагается штрафовать на сумму от 5 до 50 тысяч рублей, сообщает Znak.com.  

Авторы законопроекта объяснили свое предложение тем, что в последние годы эвакуация автомобилей стала легким способом получить крупную прибыль. Кроме того, сотрудники эвакуационных служб зачастую не составляют протоколы о нарушении правил парковки непосредственно на месте совершения этого нарушения, что нарушает права автомобилистов.

Депутаты отметили и тот факт, что даже если водитель сможет доказать незаконность эвакуации своей машины, принявшие данное решение лица не несут никакой за это ответственности.

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