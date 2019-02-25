Татьяна Голикова рассказала о пристальном внимании президента к «пенсионному» вопросу
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила о пристальном внимании президента Владимира Путина к вопросу о повышении пенсий. По словам чиновницы, глава государства «детально рассчитывал пенсии отдельных категорий граждан»
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила о пристальном внимании президента Владимира Путина к вопросу о повышении пенсий. По словам чиновницы, перед оглашением своего послания Федеральному Собранию глава государства «детально рассчитывал пенсии отдельных категорий граждан».
В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием они обсудили с президентом, как рассчитывать пенсии. «Мы даже считали в столбик, я честно вам говорю», – заявила вице-премьер, слова которой приводит РИА Новости.
В обсуждении размера пенсий принимал участие также глава Минфина Антон Силуанов, поскольку между социальным и финансовым блоком правительства существуют некоторые разногласия по данному вопросу.
Напомним, в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил об индексации пенсий сверх прожиточного минимума пенсионеров, чтобы пожилые люди не чувствовали себя обманутыми.