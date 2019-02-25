Росгидромет предупредил о снижении точности прогнозов погоды из-за нехватки средств
Глава Росгидромета напомнил, что СССР входил в первую тройку стран мире по качеству и точности прогнозов погоды. Сейчас Россия сохраняет лидирующие позиции по некоторым показателям, но ситуация может измениться в худшую сторону
Глава Росгидромета Максим Яковенко предупредил о снижении точности прогнозов погоды в связи с недостаточным финансированием организации.
В интервью телеканалу НТВ Максим Яковенко заявил, что синоптики не получают от государства средств на обновление материальной базы, что приведет к снижению точности прогнозов.
Глава Росгидромета напомнил, что СССР входил в первую тройку стран мире по качеству и точности прогнозов погоды. Сейчас Россия сохраняет лидирующие позиции по некоторым показателям, но ситуация может измениться в худшую сторону.
Российские синоптики в настоящее время находятся в зависимости от иностранных государств из-за необходимой для работы техники. «Мы полностью зависим от информации дистанционного зондирования Земли из космоса. Если нас отключат от группировки иностранной, которую мы сейчас имеем, то у нас будут просто огромные проблемы», - посетовал г-н Яковенко.