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Общество
25 февраля 16:17

Росгидромет предупредил о снижении точности прогнозов погоды из-за нехватки средств

Глава Росгидромета напомнил, что СССР входил в первую тройку стран мире по качеству и точности прогнозов погоды. Сейчас Россия сохраняет лидирующие позиции по некоторым показателям, но ситуация может измениться в худшую сторону

Росгидромет предупредил о снижении точности прогнозов погоды из-за нехватки средств

Глава Росгидромета Максим Яковенко предупредил о снижении точности прогнозов погоды в связи с недостаточным финансированием организации.

В интервью телеканалу НТВ Максим Яковенко заявил, что синоптики не получают от государства средств на обновление материальной базы, что приведет к снижению точности прогнозов.

Глава Росгидромета напомнил, что СССР входил в первую тройку стран мире по качеству и точности прогнозов погоды. Сейчас Россия сохраняет лидирующие позиции по некоторым показателям, но ситуация может измениться в худшую сторону.

Российские синоптики в настоящее время находятся в зависимости от иностранных государств из-за необходимой для работы техники. «Мы полностью зависим от информации дистанционного зондирования Земли из космоса. Если нас отключат от группировки иностранной, которую мы сейчас имеем, то у нас будут просто огромные проблемы», - посетовал г-н Яковенко.

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