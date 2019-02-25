Россия по уровню здравоохранения уступила Белоруссии и Украине
Российская Федерация заняла 95 место в рейтинге здоровья населения по версии информационного агентства Bloomberg. Рейтинг составлен на основании данных ВОЗ, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка
Российская Федерация заняла 95 место в рейтинге здоровья населения по версии информационного агентства Bloomberg. Рейтинг составлен на основании данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.
Ситуация со здравоохранением в России оказалась хуже, чем в Кабо-Верде (94-е место) и на Украине (93- место), но чуть лучше, чем в государстве Вануату (96-е место).
Первое место по уровню здоровья населения в мире заняла Испания. В топ-10 стран также вошли Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль. Белоруссия в рейтинге заняла 81-е место.
Рейтинг качества здравоохранения составлялся на основании таких данных, как ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительных рисков для здоровья, например, курения, ожирения и употребления наркотиков.