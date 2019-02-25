В Кемеровской области выпал черный снег. Возбуждено уголовное дело
В ходе проверки было установлено, что предельно допустимая концентрация по загрязняющим веществам в атмосфере была превышена в два раза. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы»
Фото: Instagram/kuzbasstoday
В Кемеровской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды в связи с появлением черного снега в городе Киселевск.
В ходе проверки было установлено, что предельно допустимая концентрация по загрязняющим веществам в атмосфере была превышена в два раза. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы».
Поводом для проверки стали обращения жителей Киселевска, которые сообщили о выпавшей в городе угольной пыли, в результате чего снег окрасился в черный цвет.
Черный снег выпал не только в Киселевске, но и городе Прокопьевск. Вице-губернатор Кемеровской области Андрей Панов сообщил, что причиной инцидента могли стать угольные котельные, транспорт и предприятия.