Борцы с коррупцией попросили ФАС проверить госконтракт на благоустройство территории около «ВЭБ Арены»
Transparency International обратилась в управление ФАС по Москве и столичную прокуратуру с просьбой провести проверку государственного контракта, заключенного между ГБУ «Жилищник» московского района Сокол и ОАО «Московский Комбинат Строительных Материалов»
Антикоррупционная организация Transparency International обратилась в управление ФАС по Москве и столичную прокуратуру с просьбой провести проверку государственного контракта, заключенного между ГБУ «Жилищник» московского района Сокол и ОАО «Московский Комбинат Строительных Материалов» (ОАО «МКСМ») на благоустройство территории вокруг стадиона «ВЭБ Арена». Стоимость контракта составляет 298 млн рублей.
Борцы с коррупцией в своем заявлении отметили, что после полной оплаты госконтракта и подписания всех документов практически сразу же возникла необходимость в проведении дополнительных работ по благоустройству, стоимость которых составила еще 35 млн рублей.
Согласно федеральному закону о госзакупках, дополнительные работы могут быть оплачены только в крайних случаях, а их стоимость не может превышать 10% от общей суммы госконтракта.
По условиям подписанного контракта ОАО «МКСМ» должна провести работы по благоустройству и озеленению территории вокруг стадиона «ВЭБ Арена», который принадлежит московскому ЦСКА.
На портале госзакупок сообщалось, что компания «МКСМ» выполнила все работы в рамках госконтракта, однако весной 2018 года подрядчик подал иск в отношении ГБУ «Жилищник» с требованием выплатить еще 35 млн рублей. В компании свои требования объяснили проведение дополнительных работ. При этом во время судебного разбирательства по иску представители ГБУ не пытались предоставить какие-либо доказательств в свою защиту, а сразу же согласились с требованиями истца.
В Transparency International полагают, что ГБУ «Жилищник» и «МКСМ» могли целенаправленно скрыть информацию о дополнительных расходах.