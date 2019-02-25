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25 февраля 00:23

В Москве и Подмосковье ожидается «потенциально опасная» погода

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в первый день рабочей недели ожидается «потенциально опасная погода». Ветер в столичном регионе усилится до 10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду

В Москве и Подмосковье ожидается «потенциально опасная» погода
Фото: realguy.ru

В Москве и Московской области на понедельник, 25 февраля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в первый день рабочей недели ожидается «потенциально опасная погода». Ветер в столичном регионе усилится до 10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит 1-3 градуса тепла. Также ожидаются небольшие осадки.

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