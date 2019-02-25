В Москве и Подмосковье ожидается «потенциально опасная» погода
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в первый день рабочей недели ожидается «потенциально опасная погода». Ветер в столичном регионе усилится до 10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду
Фото: realguy.ru
В Москве и Московской области на понедельник, 25 февраля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в первый день рабочей недели ожидается «потенциально опасная погода». Ветер в столичном регионе усилится до 10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит 1-3 градуса тепла. Также ожидаются небольшие осадки.