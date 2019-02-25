Сургутское дочернее предприятие «Газпрома» потратит на элитные ручки полмиллиона рублей
Согласно информации на портале госзакупок, подрядчик должен поставить 40 элитных ручек (шариковых, перьевых и чертежных) на 456 тысяч рублей. Средняя стоимость одной ручки составляет 11 400 тысяч рублей
Государственная компания «Газпром трансгаз Сургут» заказала элитные канцелярские товары общей стоимостью около 500 тысяч рублей.
Согласно информации на портале госзакупок, подрядчик должен поставить 40 элитных ручек (шариковых, перьевых и чертежных) на 456 тысяч рублей. Средняя стоимость одной ручки составляет 11 400 тысяч рублей. Для сравнения, прожиточный минимум в России составляет около 12 тысяч рублей на человека.
По данным портала Ura.ru, поставить VIP-ручки подрядчик должен до 6 марта.