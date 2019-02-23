В Улан-Удэ сотрудница полиции заказала для коллег стриптиз в честь 23 февраля
Старший дознаватель отдела полиции №2 пригласила на праздничный корпоратив стриптизершу, которая исполнила перед стражами порядка эротический танец в полуголом виде
В Улан-Удэ сотрудницу полиции уволили за «неприличный» подарок коллегам-мужчинам в честь Дня защитника Отечества.
Старший дознаватель отдела полиции №2 пригласила на праздничный корпоратив стриптизершу, которая исполнила перед стражами порядка эротический танец в полуголом виде.
Видео с корпоратива в отделении полиции было выложено в интернет. В ролике видно, как некоторые правоохранители во время эротического танца стесняются и закрывают глаза руками.
В отношении дознавателя была проведена проверка, по результатам которой ее сняли с занимаемой должности. Кроме того, за низкий уровень воспитательной работы были вынесены предупреждения о неполном служебном соответствии замначальника управления по работе с личным составом ГУ МВД по республике Бурятия, начальнику управления МВД России по Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, сообщает Znak.com.