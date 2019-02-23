В Следственном комитете появится «горячая линия» для жалоб предпринимателей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина о снижении давления на бизнес сообщил о создании «горячей линии» для предпринимателей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина о снижении давления на бизнес сообщил о создании «горячей линии» для предпринимателей.
Александр Бастрыкин дал указание создать выделенный канал связи для приема звонков о фактах давления на предпринимателей, а также для оперативного реагирования на них.
Глава СКР также пообещал лично проводить приемы для представителей бизнеса, в ходе которых они смогут обсудить с ним вопросы, касающиеся расследований дел в экономической сфере.
Проблема давления правоохранительных органов на бизнес была озвучена главой государства в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. Владимир Путин посетовал на то, что предпринимателей длительное время держат под арестом, в том числе и без веской на то причины, а в это время их компании банкротятся и люди теряют работу.