Руководство московской клинической больницы №52 подозревают в получении откатов на десятки миллионов рублей
Правоохранительные органы проводят обыски в кабинетах руководителей Московской городской клинической больницы №52. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту незаконного обналичивания денежных средств
Правоохранительные органы проводят обыски в кабинетах руководителей Московской городской клинической больницы №52. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту незаконного обналичивания денежных средств.
По данным следствия, руководство больницы каждый месяц получало около 30 млн рублей в виде откатов от поставщиков лекарственных препаратов. Обналичивание денежных средств происходило через подставные организации.
Следствие располагает полным списком представителей компаний, которые давали откаты и поставляли лекарства, бинты, вату и другие расходные материалы, сообщает ТАСС.
Сейчас по делу проходят главный врач больницы №52 Мария Лысенко, заместитель главврача по экономическим вопросам Мария Симакова, заместитель главврача по медицинской части Владимир Сморчок и его отец - руководитель больничной столовой.
Последний, по данным следствия, имеет в собственности элитную недвижимость в Москве и Подмосковье.