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Александр Родин
22 февраля 10:12

Человека труда выселяют в «никуда»

В Татарстане власти странным образом признали аварийным жилье 92-летней труженицы тыла и фактически выгоняют ее на улицу, поскольку равноценного помещения ей так и не предоставили

Человека труда выселяют в «никуда»
Фото: activatica.org

В Татарстане власти странным образом признали аварийным жилье 92-летней труженицы тыла и фактически выгоняют ее на улицу, поскольку равноценного помещения ей так и не предоставили

Вон суд – а вон порог

30 января суд города Зеленодольска республики Татарстан принял удивительное решение – выселить 92-летнюю местную жительницу, труженицу тыла и инвалида 2-й группы Марфугу Гадиеву из ее собственного жилья.

Согласно судебному решению, бабушку принудительно выселят из 3-комнатной квартиры, которая находится в ее собственности. При этом равноценного жилья ей никто предоставлять не собирается – потому что, дом, в котором она проживает, попал в программу аварийного жилья. А значит, переселенцам положено переехать туда, куда укажут власти.

Шансов у Марфуги Гадиевой против чиновников не было никаких изначально. Местный исполком помахал документом, в котором дом числился аварийным, прокуратура поддержала принудительное выселение, а судье Садыкову только осталось принять правильное для чиновников решение.

Но почему-то ни у кого из власть имущих или людей в погонах и мантиях не дрогнуло сердце, когда они вступали на тропу войны с беззащитной пожилой женщиной.

На таких людях держалась страна

А ведь история ее невероятно тяжелой жизни здесь доподлинно известна всем. В 1942 году, в самый разгар Великой Отечественной, 16-летняя сирота Марфуга Гадиева пришла работать на завод имени А.М. Горького в Зеленодольске. Начинала с ученика токаря, потом стала передовиком производства и так всю жизнь и трудилась, не покладая рук.

За это время труженица тыла заработала массу благодарностей, инвалидность второй группы и вот эту 3-комнатную квартиру, которую сейчас у нее отбирают. Отбирает в лице местных чиновников государство, на которое она «пахала» всю жизнь, начиная с подросткового возраста.

Массовая аварийность

Между прочим, ее дочь Дания Перминова, тоже уже пенсионерка, живет в этом же доме и она, по прихоти власть имущих, тоже уже одной ногой на улице. Предложения властей Гадиевым, мягко говоря, не интересны: или переезжай в меньшее жилье в другом районе, или бери ипотеку и тогда покупай там, где хочешь, или получай 11 тысяч рублей за «квадрат» своего аварийного жилья.

Брать в долг у банка под немалые проценты семья пенсионеров позволить себе не может. Но и переезжать в другое жилье не хотят. Как, впрочем, и другие жильцы этого дома. Люди считают, что их дом находится в хорошем состоянии и попал в ту самую программу аварийного жилья лишь по чьей-то заинтересованной воле.

Уезжать туда, не знаю куда, жильцы не хотят, в том числе и потому, что кому-то понадобилась земля под их домом. Но добиться правды нескольким десятка семей, против которых действует сплоченный «административный ресурс» Зеленодольска, не реально.

Есть закон – но нет… закона

Хотя, казалось бы, зачем воевать – есть Федеральный закон, согласно которому вместо жилья, признанного аварийным до 2013 года, власти обязаны предоставить равноценную жилплощадь. Но как мы знаем, каждый «князек» на местах трактует закон по-своему – и вершит его, как ему удобно.

А в Зеленодольске, по некоторым данным, почти треть жилых помещений (многие из которых вполне себе еще сносные) в центре города с чьей-то легкой руки вошли в программу аварийного жилья. Судя по всему, местные чиновники решительно настроены очистить центр от простого люда, которому здесь явно не помощники ни городская прокуратура, ни суд.

На данный момент власти Зеленодольска уже подвергли принудительному выселению около 450 семей. Всем был предложен выкуп по 11 тыс. руб. за 1 кв. м и заключение договоров социальной ипотеки с Госжилфондом. Но многие из тех, кто был вынужден согласиться на эти условия, так до сих пор не въехали в новые квартиры

Пожалуй, чуть ли не единственный шанс остановить этот чиновничий беспредел – масштабное освещение этой ситуации в СМИ. Может быть, в случае возникновения резонанса у кого-то из чинов повыше зеленодольских вдруг проснется совесть – и местным чинушам будет, как минимум, дана команда отыграть все обратно.

Хотя по большому счету, сюда надо высаживаться большой команде из центрального аппарата СК РФ и «рыть» носом землю в отношении всех госслужащих без исключения. Похоже, этому «тихому омуту» крайне необходима большая «чистка».

А еще неравнодушные к этой истории люди создали на сайте https://www.change.org/ петицию в защиту Марфуги Гадиевой. И на момент написания этой статьи, ее подписали без малого 200 тысяч человек.

Это простые россияне, у каждого из которых полно своих забот и проблем – но, тем не менее, они не могут не сопереживать и к чужой беде.

А где же тем чиновники, которых буквально накануне президент Путин в своем послании Федеральному собранию призвал быть чуткими и не допускающими высокомерия к простым гражданам?

Еще не успели перестроиться под новые требования, озвученные главой государства? Ну, так таким Владимир Путин предложил уйти самим.

Однако, не видно в городе с красивым названием Зеленодольск ни чутких и отзывчивых чиновников, ни тех власть имущих, кто сам от этой власти вдруг отказался. Так что, похоже, без «большой стирки» не обойтись.

Государство против народа

А пока чиновники учатся быть чуткими и сопереживающими, Марфуга Гадиева и ее дочь держат оборону против местного «административного ресурса». Дания Перминова подавала встречный иск в суд с требованиями к властям предоставить вместо признанного аварийным равноценного жилья. Другими словами, «метр в метр» – как это принято по закону и как это делается в других регионах.

Но суд в удовлетворении иска отказал, посчитав, что «процедура изъятия жилого помещения для муниципальных нужд, предусмотренная ст. 32 Жилищного кодекса РФ», местными властями «полностью соблюдена». Кстати, и в правитетельстве Татарстана считают, что 11 тыс. руб. за «квадрат» – вполне адекватная компенсация.

Более того, заглядывает в карман простых граждан и глава республики. «Эти люди, с одной стороны, хотят переехать, с другой – чтобы это все было бесплатно. Но у государства тоже нет лишних денег», – пояснил свою позицию президент Татарстана Рустам Минниханов

Кстати, в последнем судебном решении отмечается, что исполком Зеленодольска предложил Марфуге Гадиевой и ее дочери новую квартиру, принадлежащую Госжилфонду при президенте Татарстана. Правда, «на условиях найма или выкупа».

 «Приняты меры к компенсации потерь ответчика, связанных с утратой жилья, не только в виде выплаты выкупной цены, но и в виде реальных предложений о приобретении другого жилого помещения, в том числе на льготных условиях», – говорится в решении суда.

Но Дания Перминова с таким решением в корне не согласна, считая, что ее с матерью просто выкинули на улицу. «И теперь моя мама должна погибать в сугробе», – говорит женщина.

Представлявший ее интересы в суде юрист Сергей Сычев заявил, что постановление городского суда обязательно будет обжаловано. Более того, Сычев пояснил, что если понадобится, «дойдем до Верховного суда России».

Чем закончится очередное противостояние государства с собственными жителями?

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Человека труда выселяют в «никуда»
30 января суд города Зеленодольска республики Татарстан принял удивительное решение – выселить 92-летнюю местную жительницу, труженицу тыла и инвалида 2-й группы Марфугу Гадиеву из ее собственного жилья.
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