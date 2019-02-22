Сергей Собянин впервые прокомментировал ситуацию с дизентерией в детских садах
Мэр Москвы Сергей Собянин впервые прокомментировал ситуацию с массовым заболеванием дизентерией в столичных детских садах. О вспышке инфекционного заболевания было известно еще в декабре, но до сих пор градоначальник эту тему не поднимал
Мэр Москвы Сергей Собянин впервые прокомментировал ситуацию с массовым заболеванием дизентерией в столичных детских садах. О вспышке инфекционного заболевания было известно еще в декабре, но до сих пор градоначальник эту тему не поднимал. Реакции от Собянина не последовало даже после серии одиночных пикетов родителей заболевших детей у здания мэрии.
Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что «с первого дня держит ситуацию под контролем». Мэр заверил, что городские власти обеспечили лечение и индивидуальное медицинское наблюдение заболевших детей.
«Спасибо Общественной палате и неравнодушным москвичам, которые проявили внимание к этой проблеме», - добавил мэр.
Примечательно, что официальное заявление Сергея Собянина по ситуации со вспышкой дизентерии появилось уже после того, как на эту тему высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что Владимир Путин в курсе ситуации, источник инфекции установлен, а проблема решается.
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая представляет интересы родителей заболевших детей, уличила мэра во лжи в вопросе оказания медицинских услуг. «Собянин пишет, что обеспечил качественное лечение отравленных детей. Врет. Родители за свой счет обеспечивали лечение детей. Сейчас мы собираем все чеки для подачи коллективного иска. До сих пор нет никакой компенсации расходов на лечение и морального вреда», - написала юрист в Twitter.
Напомним, в декабре 2018 года в детских садах на юго-востоке Москвы была зафиксирована вспышка дизентерии. По данным ФБК, во все эти дошкольные учреждения продукты питания поставляет компания «Конкорд», связанная с близким к президенту бизнесмену Евгением Пригожиным. Именно с этим оппозиционеры и родители детей связывают молчание мэрии и попытки скрыть информацию о массовом заболевании.