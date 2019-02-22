Президент запретил судебным приставам взимать долги с пенсий и социальных выплат
Согласно этим изменениям, судебные приставы не смогут блокировать средства, полученные гражданами в качестве возмещения вреда здоровью, компенсаций и единовременных выплат, пенсий, социальных пособий
Глава государства Владимир Путин подписал закон, который запрещает взыскивать долги граждан с социальных выплат – пособий и пенсий.
Документ вносит соответствующие поправки в федеральный закон «Об исполнительном производстве». Согласно этим изменениям, судебные приставы не смогут блокировать средства, полученные гражданами в качестве возмещения вреда здоровью, компенсаций и единовременных выплат, пенсий, социальных пособий, выплат по потере кормильца и т.д.
Законопроект о взыскании долгов с пенсий и социальных пособий вступит в силу 1 июня 2020 года.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФССП сняли с банковской карты 72-летнего жителя Забайкальского края всю пенсию, после чего у пенсионера не осталось денег даже на хлеб. Мужчина написал письмо президенту и попросил его купить ему гроб, потому что в этой стране «невозможно жить».