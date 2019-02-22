Роскомнадзор составил протокол в отношении Twitter из-за несоблюдения закона о персональных данных
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении сети микроблогов Twitter. Поводом для привлечения соцсети к ответственности стал отказ предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении сети микроблогов Twitter. Поводом для привлечения соцсети к ответственности стал отказ предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей в рамках исполнения закона о защите персональных данных.
Протокол в отношении Twitter был передан мировому судье для вынесения решения об административной ответственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
Требование направить информацию о локализации баз данных российских пользователей было направлено администрациям соцсетей Twitter и Facebook еще в декабре 2018 года.