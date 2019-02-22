В Екатеринбурге школьникам в рамках патриотического воспитания показали разгон митинга
Согласно легенде учений, вооруженные палками и бутылками с зажигательной смесью участники акции протеста, подошли к территории военного объекта
Фото: daypic.ru
В Екатеринбурге учащимся школы в рамках патриотической подготовки продемонстрировали разгон митинга и задержание его участников. Мероприятие проходило на территории военной комендатуры Екатеринбургского гарнизона.
Согласно легенде учений, вооруженные палками и бутылками с зажигательной смесью участники акции протеста, подошли к территории военного объекта. Затем во двор заехали два автомобиля с сотрудниками МВД, которые «повязали» лидера манифестантов. Остальные участники акции разбежались.
В повторном «разгоне митинга» действия силовиков комментировал их командир, сообщает региональный портал 66.ru.
Как оказалось, разгон митинга силовики показывали подросткам, которые решили вступить в ряды Юнармии.