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21 февраля 13:47

Госдума рассмотрит законопроект о наследовании страховой части пенсии

Законопроект вводит термин «гарантированный период получения страховой пенсии по старости», который подразумевается возраст, по достижению которого гражданин или его наследник сможет получить страховую пенсию

Госдума рассмотрит законопроект о наследовании страховой части пенсии

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который разрешит гражданам оставлять  наследство страховую часть пенсии.

Авторы документы считают, что закрепление юридической возможности наследовать пенсию позволит создать механизм защиты граждан, которые совершают пенсионные взносы. Граждане, по мнению депутатов, должны обладать правом возврата уплаченных страховых взносов или иметь возможность передать их по наследству своим близким родственникам.

Законопроект вводит термин «гарантированный период получения страховой пенсии по старости», под которым подразумевается утверждаемый правительством возраст, по достижению которого гражданин или его наследник сможет получить страховую пенсию.

Этот возраст в свою очередь должен определяться по следующей формуле - ожидаемая продолжительность жизни плюс пять лет.

Согласно российскому законодательству граждане имеют право получить по наследству накопительную часть пенсии.

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