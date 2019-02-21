Полицейским откроют доступ к данным о гражданах с противопоказаниями к вождению авто
Российское правительство подготовило законопроект, который разрешает МВД запрашивать у Минздрава данные о водителях, имеющих противопоказания к управлению автомобилем, например, алкоголиках и наркоманах
Фото: medkom-gid.ru
Российское правительство подготовило законопроект, который разрешает МВД запрашивать у Минздрава данные о водителях, имеющих противопоказания к управлению автомобилем, например, алкоголиках и наркоманах.
Законопроект открывает полицейским доступ и к другим медицинским заключениям, которые необходимы для принятия решения о выдаче водительских прав, сообщает Znak.com.
Реализовать данную инициативу планируется до 31 декабря 2024 года. Изначально планировалось это сделать к концу 2020 года, но два министерства не могли договориться о сотрудничестве. В Минздраве напомнили МВД о врачебной тайне, однако полицейские считают, что данные о противопоказаниях к управлению автомобилем не относятся к здоровью человека.