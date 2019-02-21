В Нижнем Тагиле сотрудник «Уралвагонзавода» покончил с собой во время рабочей смены
27-летний сотрудник УВЗ, работавший в цехе №170, покончил с собой 19 февраля в самый разгар смены практически на глазах у остальных работников. По предварительным данным, молодой мужчина решился на отчаянный шаг после визита к начальству
В Нижнем Тагиле сотрудник «Уралвагонзавода» покончил с собой на рабочем месте. Коллеги погибшего сообщили, что это уже третий случаи суицида среди работников предприятия.
27-летний сотрудник УВЗ, работавший в цехе №170, покончил с собой 19 февраля в самый разгар смены практически на глазах у остальных работников. По предварительным данным, молодой мужчина решился на отчаянный шаг после визита к начальству, сообщает портал Zabast.com.
Сотрудница «Уралвагонзавода» в беседе с «МБХ медиа» сообщила, что Сергей Черных стал третьим работником предприятия, который за последние три месяца покончил с собой. В случае с Черных коллеги называют возможной причиной его суицида – переработки.
Ранее работники УВЗ жаловались на новые правила расчета зарплаты, из-за которых их доход снизился в два раза, а нагрузка, напротив, выросла.
В пресс-службе УВЗ подтвердили информацию о происшествии во время рабочей смены, но отказались раскрыть подробности, сославшись на проведение следственных действий, сообщает Znak.com.
В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области от комментариев отказались.