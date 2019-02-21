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Общество
21 февраля 00:34

Владимир Путин рекомендовал подготовиться к отключению России от мирового интернета

Владимир Путин заявил, что такая угроза «в теории» существует, поскольку невозможно предсказать действия других стран. «Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон», - заявил президент

Владимир Путин рекомендовал подготовиться к отключению России от мирового интернета
Фото: daily.afisha.ru

Президент Владимир Путин не исключил отключения России от мирового интернета. Такое мнение глава государства высказал, комментируя законопроект сенатора Андрея Клишаса «об автономном интернете».

Владимир Путин заявил, что такая угроза «в теории» существует, поскольку невозможно предсказать действия других стран. «Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон», - заявил президент, слова которого приводит «Лента.ру».

Глава государства считает, что отключение России от глобальной Сети нанесет Западу не только политический, но и экономический ущерб. Кроме того, интернет-изоляция России осложнит работу западным спецслужбам.

Напомним, в феврале 2019 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об устойчивости российского сегмента интернета. По предварительным подсчетам, на реализацию законного законопроекта потребуется около 20 млрд рублей.

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