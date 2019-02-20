«Победа» прекратит летать в Иркутск из-за разногласий с администрацией аэропорта
Авиакомпания-лоукостер «Победа» объявила о прекращении полетов в Иркутск с конца марта. Последний свой рейс в этот город перевозчик совершит 30 марта, а обратный – 31 марта
Авиакомпания-лоукостер «Победа» объявила о прекращении полетов в Иркутск с конца марта. Последний свой рейс в этот город перевозчик совершит 30 марта, а обратный – 31 марта.
Представитель «Победы» в беседе с РИА Новости объяснил решение прекратить полеты в Иркутск отказом местного аэропорта выполнять стандарт авиакомпании по запрету касания самолетов наземной техникой no touch policy. Данный стандарт разрешает касаться самолетов только топливозаправщику.
Лоукостер просил администрацию аэропорта Иркутска не допускать касания самолетов компании трапом, однако воздушная гавань отказалась выполнять данное требование.
После ухода «Победы» полеты по маршруту Москва – Иркутск – Москва будут осуществлять только три авиакомпании – «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии». Стоимость билетов по данному направлению на рейсы «Победы» начиналась от 4999 рублей, а на рейсы остальных авиакомпаний – от 7500 тысяч рублей.